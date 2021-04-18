الغزي للسفير الصيني: الحكومة تسير باتجاه الشراكة الحقيقية مع الصين

2021/04/18 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الأحد، أن الحكومة تسير باتجاه الشراكة الحقيقية مع الصين وقال بيان لأمانة مجلس الوزراء تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الغزي بحث مع السفير […]

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