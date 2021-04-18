'تنم عن جبن وخسة' .. العاني يرد على تهديدات حزب الله

2021/04/18 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رد النائب ظافر العاني، الاحد، على "تهديدات" المسؤول الامني لكتائب حزب الله، ابو علي العسكري، معتبرا اياها "تنم عن جبن وخسة".

وقال العاني في تغريدة على "تويتر" (18 نيسان 2021) ان "الاختباء خلف اسم وهمي واطلاق التهديدات من وراء الكيبورد انما ينم عن جبن وخسة".

وكان العسكري كتب تغريدة أمس السبت قال فيها نامل من "الشرفاء" في البرلمان اسكات السن "الطائفية والارتزاق" وذكر منهم ظافر العاني، "والا فان الشعب سيعمل على ذلك ان لم يقم البرلمان بدوره في اسكات نباح الكلاب المسعورة"، على حد قوله.

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