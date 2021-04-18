2021/04/18 | 18:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الأحد 18 أبريل 2021 | 06:15 مساءً

| عدد القراءات : 14

أمانة بغداد يتغلب على الصناعات الكهربائية في اطار دورينا

تغلب فريق أمانة بغداد بكرة القدم، الأحد، نظيره الصناعات الكهربائية، في ختام الجولة الـ28 للدوري الممتاز لكرة القدم.



وحقق فريق أمانة بغداد، الفوز على الصناعات الكهربائية، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن آخر مبارات من الجولة الـ28 للدوري.



وبهذا الفوز، ارتفعت نقاط أمانة بغداد إلى 39 نقطة.



ومن المؤمل أن تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم، المباراة الثانية الأخيرة من الجولة الـ28 للدوري، بين الزوراء والميناء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد يتغلب على الصناعات الكهربائية في اطار دورينا ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد يتغلب على الصناعات الكهربائية في اطار دورينا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).