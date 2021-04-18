2021/04/18 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار /المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم الأحد، أسماء تشكيلته الإدارية الجديدة.وجاء في بيام لمكتب المحافط تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن “أسماء التشكيلة الإدارية كالآتي: 1 – المهندس علي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي يعلن تشكيلته لإدارة المحافظة المركز الخبري الوطني.

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