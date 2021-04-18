آرسنال ينجو من فخ فولهام بتعادل قاتل

2021/04/18 | 18:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع نجا آرسنال من الخسارة على أرضه أمام ضيفه فولهام، اليوم الأحد، ليتعادل معه (1-1)، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل جوش ماجا هدف فولهام من ركلة جزاء، فيما أحرز إيدي نكيتياه هدف آرسنال".ورفع آرسنال رصيده بهذا التعادل إلى 46 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد فولهام المهدد بالهبوط، إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر".

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