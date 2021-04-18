العراق.. تسجيل 6188 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 6814 ووفاة 33 مصابا

2021/04/18 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لعموم محافظات العراق وكذلك أعداد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد.

وأكدت الوزارة تسجيل ثلاثة وثلاثين حالة وفاة بالفيروس، وستة الاف ومئة وثمانية وثمانين إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء ستة الاف وثمان مئة وأربعة عشر حالة.

وأشارت الوزارة الى ان أعداد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد بلغت عشرة الاف وثلاث مئة وثمان حالات، كما بلغت عدد الفحوصات المختبرية سبعة وثلاثين الفا وخمس مئة وواحد وستين فحصاً.

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