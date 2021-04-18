جورج بوش ينشر كتابا يتضمن لوحات رسمها بنفسه تتناول قضية المهاجرين

2021/04/18 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، لصحيفة "واشنطن بوست" أن "الأمريكيين الجدد" يلعبون "دورا إيجابيا" في قضية الهجرة، داعيا إلى "نظام تقدمي لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين".

وجاء ذلك قبل أن يصدر في 20 أبريل الجاري، كتاب جوروج بوش (الابن) الجديد الذي يجمع صورا للوحات لمهاجرين رسمها بنفسه، حيث يحمل كتاب بوش عنوان "واحد من كثيرين: صور لمهاجري أمريكا" (آوت أوف ميني وان: بورتريتس أوف أمريكا إيميغرانتس).

وقال جورج دبليو بوش (74 عاما) في عامود بالصحيفة، وبروح من الفكاهة، إنه يعرف أن لوحاته "قد لا تهز عالم الفن"، لكنه يأمل، عبر نشر القصص "المميزة" للمهاجرين، في "إضفاء طابع إنساني على النقاش حول الهجرة وإصلاح النظام".

وقال بوش: "ما زال الدور الإيجابي للأمريكيين الجدد قائما اليوم بطاقتهم ومثاليتهم وحبهم للبلاد الذي يشعرون به دائما"، معربا عن أسفه لأن "سياسات الهجرة سببت مرارة وحقدا كبيرين"، دون أن يعرض اقتراحا محددا، في حين ذكر الرئيس الأمريكي السابق، عددا من النقاط التي تتعلق بالطريق إلى المواطنة للذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة، ويطلق عليهم اسم "الحالمون"، وبتعزيز الإجراءات على الحدود مع المكسيك، ووضع "نظام حديث" لاستقبال طالبي اللجوء، وزيادة الهجرة الشرعية للسماح "للموهوبين بجلب أفكارهم وآمالهم" إلى الولايات المتحدة.

وفي إطار الحديث عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون حاليا في الولايات المتحدة، أشار بوش إلى أنه يعتقد بأن عفوا عاما سيكون "غير عادل إطلاقا" في حق الذين يحاولون الوصول بشكل غير قانوني.



لكنه رأى أنه "يجب بدء عملية تدريجية بمنح تصريح الإقامة ثم الجنسية بموجبها لمن يستحقهما"، وبذلك سيترتب على المتقدمين دفع غرامة ومتأخرات ضرائبهم، وتقديم دليل على سنوات عملهم في الولايات المتحدة ومعرفتهم الجيدة باللغة الإنكليزية والتاريخ الأمريكي، وليس لديهم أي سوابق جنائية.

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