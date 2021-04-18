محافظة عراقية توجه نداءً عاجلاً إلى المواطنين: المستشفيات خرجت عن السيطرة

2021/04/18 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

وجهت دائرة صحة كركوك، اليوم الأحد، نداءً فورياً وعاجلاً إلى المواطنين بعد امتلاء إحدى مستشفيات المحافظة بمصابي فيروس كورونا.وقال مدير عام دائرة صحة كركوك، نبيل حمدي بوشناق، إنه "وجه نداء فوريا وعاجلا الى مواطني كركوك بعد إمتلاء مستشفى الشفاء 14 بالمصابين بين حالات متوسطة و شديدة".ودعا بوشناق، الجميع الى "التقيد التام بالاجراءات الوقائية وكذلك تلقي اللقاح بهدف تحجيم الوباء وتقليل الاصابات وانقاذ الارواح".

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