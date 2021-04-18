الناتو: ندعم تحقيق التشيك في أنشطة روسية

2021/04/18 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعرب حلف الناتو عن دعمه لحكومة جمهورية التشيك في قرارها طرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد، بدعوى تورط موسكو في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية.

وصرح متحدث باسم حلف شمال الأطلسي للصحفيين اليوم الأحد بأن الناتو يدعم جهود السلطات التشيكية الرامية للتحقيق في "أنشطة روسية خبيثة في أراضيها" ومحاربتها.

وشدد المتحدث على أن الانفجار في فربيتيتسي يتوافق مع "نمط سلوك خطير" تنتهجه روسيا، وأبدى تضامن الحلف مع ضحايا هذا الحادث، مشيرا إلى ضرورة "تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب نشر الحكومة البريطانية بيانا مماثلا.

ووصفت روسيا قرار الحكومة التشيكية الأخير بأنه استفزاز غير مسبوق، مبدية قناعتها بوجود بصمات أمريكية فيه، وتعهدت بأن إجراء براغ هذا لن يبقى بدون رد.

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