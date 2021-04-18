الجزائر.. 20 عاما على أحداث

2021/04/18 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عشرين عاما اندلعت احتجاجات "الربيع الأسود" الدامية في منطقة القبائل بالجزائر، بعد وفاة طالب في المدرسة الثانوية في مقر للدرك الوطني، تبعتها أعمال شغب، قمعها النظام بالقوة.

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