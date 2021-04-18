القمر الوردي العملاق يزين السماء في 27 نيسان

2021/04/18 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون القمر الكامل لشهر أبريل هو الأكبر والأكثر سطوعا في العام، حيث سيظهر كأول قمر من أصل اثنين فقط من الأقمار العملاقة التي سيشهدها العام 2021.

ويحدث هذا المشهد الفريد عندما يكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض في مداره، ما يؤدي إلى الظاهرة المعروفة باسم القمر العملاق الوردي.

وسيبلغ القمر العملاق هذا الشهر ذروته في الساعة 4.31 صباحا بتوقيت غرينتش يوم 27 أبريل، لكنه سيظهر ممتلئا في السماء للمراقبين العاديين على مدار 3 أيام بدءا من 26 أبريل إلى غاية 28 من الشهر ذاته.

ويُشار عادة إلى القمر الكامل لشهر أبريل باسم القمر الوردي، وفقا لقبائل الأمريكيين الأصليين والمستوطنين الاستعماريين في الولايات المتحدة.

وسوف يلمع بدر أبريل أكثر من المعتاد بنسبة 15%، وفي الواقع لن يكون لونه ورديا، كما يوحي اسمه، على الرغم من أنه يمكن أن يظهر باللون الوردي في ظروف معينة، ولكنه يدين باسمه إلى أزهار الربيع في نصف الكرة الشمالي، وعلى وجه التحديد، لنوع من الطحالب الوردية يسمى Phlox Subulata والتي تزهر في هذا الوقت من العام.

وسيكون بدر أبريل أول قمر عملاق منذ مايو الماضي، عندما مر القمر على بعد 360 ألف كيلومتر (224 ألف ميل) من الأرض.



وسيمر بدر شهر أبريل الجاري على بعد 357378 كم فقط من الأرض عند نقطة الحضيض.

ويجب أن يعني القرب من القمر أنه سيكون من الممكن مشاهدة الحفر وغيرها من الميزات السطحية، حتى دون منظار أو تلسكوب.

وسيظهر القمر العملاق أكبر عندما يرتفع أو يغرب في الأفق بسبب تأثير يسمى “وهم القمر”، حيث يتم خداع العين لمقارنة حجمه مع الأشياء الموجودة في خط الرؤية مثل الأشجار أو المباني.

وأوضح ميتزي آدامز، عالم الطاقة الشمسية في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا: “نظرا لأن هذه الأجسام القريبة نسبيا أمام القمر، يتم خداع أدمغتنا للاعتقاد بأن القمر أقرب كثيرا إلى الأشياء الموجودة في خط رؤيتنا”.

وأضاف: “يظهر القمر أكبر فقط، عند شروقه أو غروبه، مقارنة بحجمه عندما يكون فوق الرأس مباشرة، لأنه لا توجد كائنات قريبة يمكن مقارنتها به”.

وتشير تنبؤات الطقس بعيد المدى من مكتب الأرصاد الجوية إلى أن أواخر أبريل ستكون فرصة جيدة لرواد السماء لمشاهدة القمر الوردي العملاق، بفضل الطقس الجيد.

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