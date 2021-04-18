بغداد يتخطى الصناعات الكهربائية في ممتاز الكرة

2021/04/18 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطى نادي بغداد اليوم الأحد، فريق الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وسجل محترف بغداد اللبناني محمد قدوح أول أهداف اللقاء عند الدقيقة الثانية، ليعادل الصناعات الكهربائية نتيجة المباراة في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب سيف طاهر، وعاد اللبناني محمد قدوح لمنح أمانة بغداد هدف التقدم بعد خمس دقائق فقط عن هدف الصناعات لتنتهي المباراة بتقدم أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثامن بينما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 في المركز السادس عشر.

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