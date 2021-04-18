البرلمان العراقي يدعو إلى دعم الشركات المحلية لإنعاش الصناعة الوطنية

2021/04/18 | 18:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، إلى دعم الشركات المحلية لإنعاش الصناعة الوطنية.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكعبي بحث خلال …

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