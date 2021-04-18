2021/04/18 | 19:01 - المصدر: عين العراق

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الأحد 18 أبريل 2021 | 06:53 مساءً

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تنفيذ أكبر عمليات الضبط للعبوات والمواد المتفجرة غربي الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، تنفذ أكبر عمليات الضبط للعبوات والمواد المتفجرة غربي الانبار.



وذكرت في بيان، انه في واحدة من اكبر عمليات ضبط للعبوات والمواد المتفجرة العائدة لعصابات داعش الارهابي والتي تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيره تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة والفوج الثاني لواء المشاة الثامن من السيطرة والاستيلاء على كدس كبير يضم: ١٤٥ صاعق تفجير.



١١٩ عبوة ناسفة على شكل حلكان سعة 10 لتر.



١١٩ مسطرة تفجير.



٥ عبوات محلية الصنع في منطقة الريحانة بقضاء عنه.



واشارت الى" قيام مفارز هندسة الفرقة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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