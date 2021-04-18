وصول 700 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى العراق

2021/04/18 | 19:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر اليوم الأحد، عن حصيلة كمية اللقاحات التي وصلت إلى البلاد حتى الآن....

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