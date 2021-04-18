بريطانيا ترفع العراق من قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة

2021/04/18 | 19:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد،عن رفع بريطانيا اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة والمتهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب....

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