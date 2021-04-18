العراق ولبنان.. غموض يلف مصير

2021/04/18 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يفترض أن تزور الحكومة اللبنانية برئيسها وعدد من وزرائها العراق، يومي السبت والأحد (17 و18 إبريل)، للتوقيع على اتفاق بين البلدين يقضي بتبادل النفط العراقي مقابل خدمات يؤمنها لبنان للقطاع الصحي العراقي.إلا أن "طارئا" لم يعرف طابعه بشكل محدد "ألغى" الزيارة.

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