بالأسماء.. كابينة حكومة ذي قار المحلية

2021/04/18 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق الرسمي لمحافظ ذي قار، ماجد السفاح، عن أسماء المعاونين والمستشارين الذين كلفهم محافظ ذي قار الدكتور أحمد غني الخفاجي للعمل ضمن كابينته الحكومية.

وقال السفاح في بيان صحفي، أن “المحافظ كلف علي فاروق العبيدي بمنصب المعاون للشؤون الفنية، فيما كلف رافع فائق سفاح بمنصب المعاون لشؤون الخدمات، وتولى غسان حسن حمود منصب معاون المحافظ لشؤون التخطيط، وتولى عباس جابر مكطوف منصب معاون المحافظ لشؤون المتابعة”.

واضاف السفاح، أنه “تم تكليف عميد كلية الإعلام في جامعة ذي قار هادي فليح حسن بمهام المستشار لشؤون الاعلام، كما كلف خالد كاطع الفرطوسي بمنصب مستشار محافظ ذي قار لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وكلف كامل فرحان عبد بمهام مستشار المحافظ لشؤون التربية والتعليم، وكلف حيدر سعدي ابراهيم بمهام مستشار المحافظ لشؤون المواطنين، وتم تكليف عايد فليح راضي بمنصب المستشار لشؤون الأمن”.

وتابع، “كما جرى تكليف محمد جاسم الصائح بمهام المستشار لشؤون الشباب والرياضة، وجرى تكليف الفنان علي عبد عيد مستشاراً لشؤون الثقافة والفنون، وكلفت شذى خضر القيسي بمهام مستشار المحافظ لشؤون المرأة والطفل، وتم تكليف منتهى غازي صاحب بمهام مستشار المحافظ لشؤون الاستثمار، وكلف المحامي صالح خليوي الزهيري بمهام المستشار للشؤون القانونية، وجرى تكليف علي مهدي عجيل بمهام مستشار محافظ ذي قار لشؤون عوائل الشهداء والجرحى”.

ونوه الى ان” اختيار النائب الأول والمعاون الإداري سيتم تسميتهم لاحقاً”.

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