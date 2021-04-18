كوسرت رسول يستقبل محمد حاج محمود وارسلان بايز وقادر حمه جان

2021/04/18 | 19:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد كوسرت رسول رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني في لقاء منفصل يوم الاحد، محمد حاج محمود سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، والدكتور ارسلان بايز وحاكم قادر حمه جان اعضاء المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وزار الدكتور ارسلان بايز وحاكم قادر حمه جان اعضاء المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح اليوم، السيد كوسرت رسول، واعربا عن سروهما بتحسن واستقرار حالته الصحية.

كما زار محمد حاج محمود سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني بعد ظهر اليوم، السيد كوسرت رسول، مرحبا بعودته الى اقليم كوردستان، ومؤكدا دور رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، متمنيا المضي بدوره الايجابي.

من جانبه اعرب السيد كوسرت رسول عن شكره لجميع الاشخاص والجهات التي قامت بزيارته بمناسبة عودته الى اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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