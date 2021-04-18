محافظ ذي قار يعلن تشكيل حكومته الجديدة ويعيد مسؤولا سابقا لمنصبه (وثيقة)

2021/04/18 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، الاحد، تشكيل الحكومة الادارية المحلية الجديدة، مبينا ان مجلس اعمار المحافظة سيعمل على وضع الخطط اللازمة لاعمارها.

وضمت التشكيلة الإدارية الجديدة كل من المهندس علي فاروق العبيدي لشغل منصب المعاون الفني، فيما شغل المهندس رافع فائق سفاح الخيكاني منصب المعاون لشؤون الخدمات، وتكليف المهندس غسان حسن حمود معاون المحافظ لشؤون التخطيط، وعباس جابر مكطوف لشؤون المتابعة.

وتضمنت هيئة المستشارين، الدكتور هادي فليح حسن من كلية الاعلام والدكتور خالد كاطع الفرطوسي لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية وكامل فرحان لشؤون التربية والتعليم وحيدر سعدي لشؤون المواطنين وعايد فليح راضي لشؤون الامن ومحمد جاسم الصائغ لشؤون الرياضة وعلي عبد عيد لشؤون الثقافة والفنون وشذى خضر القيسي لشؤون المراة والطفل ومنتهى غازي صاحب لشؤون الاستثمار وصالح خليوين الزهيري للشؤون القانونية وعلي مهدي عجيل لشؤون عوائل الشهداء والجرحى.

كما قرر محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، ارجاع كاظم الفياض لمنصب قائممقام لقضاء الرفاعي.

جاء ذلك في وثيقة حصل موقع NRT على نسخة منها اليوم، (18 نيسان 2021)، وفيما يلي نصها:-

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