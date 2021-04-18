فاوتشي يتوقع قرارا حول لقاحات

2021/04/18 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار الطبي للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، الأحد، إنه "بحلول الجمعة قد يصدر قرار برفع تعليق لقاحات جونسون آند جونسون".

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