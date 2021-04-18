العراق يصدر نحو 30 ألف طن من الطماطم والبطاطا في 3 أشهر

2021/04/18 | 19:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت الوزارة الاكتفاء من 4 محاصيل زراعية

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، تصدير 22 ألف طن من محصول البطاطا إلى خارج العراق في ثلاثة أشهر.

وقال مدير قسم مراقبة أسعار المنتجات في الوزارة هادي هاشم حسين في تصريح، 18 نيسان/أبريل، إن "وزارة الزراعة صدرت حوالي 22 ألف طن من محصول البطاطا، بالإضافة إلى 7 آلاف طن من محصول الطماطم إلى خارج العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف، أن "هناك محاصيل موفرة محليًا وتسد حاجة الاستهلاك"، مؤكدًا أنّ "الوزارة لم تمنح إجازة استيراد منذ 2018 حتى الآن لأي محصول من محاصيل البطاطا والطماطم والخيار والباذنجان".

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