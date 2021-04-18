بالصور: آرسنال ينجو من فخ فولهام بتعادل قاتل

2021/04/18 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجا آرسنال من الخسارة على أرضه أمام ضيفه فولهام، اليوم الأحد، ليتعادل معه (1-1)، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جوش ماجا هدف فولهام من ركلة جزاء في الدقيقة 59، فيما أحرز إيدي نكيتياه هدف آرسنال في الدقيقة 90+7.

ورفع آرسنال رصيده بهذا التعادل إلى 46 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد فولهام المهدد بالهبوط، إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

واعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث وقف روب هولدينج إلى جانب جابرييل ماجالهاييس في عمق الخط الخلفي بإسناد من الظهيرين هيكتور بيليرين وجرانيت تشاكا، وتمركز محمد النني وداني سيبايوس في منتصف الملعب، فيما تحرك بوكايو ساكا وإميل سميث رو وجابرييل مارتينيلي، خلف المهاجم الصريح ألكسندر لاكازيت.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب فولهام سكوت باركر إلى طريقة اللعب 4-4-2، جيث تكون الخط الخلفي من أولا أينا ويواكيم أندرسن وتوسيت أدارابيو وانتوني روبنسون، وتواجد على الجناحين كل من إيفان كافالييرو وأديمولا لوكمان، وتمركز أندري-فرانك أنجويسا وماريو ليمينا في منتصف الملعب، فيما تعاون بوبي دي كوردوفا-ريد مع جوش ماجا في خط الهجوم.

وكاد أرسنال يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى، عندما مرر لاكازيت كرة فوق دفاع فولهام، لحق بها مارتينيلي قبل الحارس ألفونس أريولا، لكن محاولته ابتعدت قليلا عن المرمى.

وأثمر تبادل للكرة بين ساكا وسميث رو، إلى تهيئة الأخير للكرة لزميله مارتينيلي الذي سددها مباشرة ليتصدى لها أريولا باقتدار في الدقيقة السابعة.

تواصلت سيطرة آرسنال على المجربات، لكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى فولهام الذي بدوره، تمكن من تشكيل الخطورة على مرمى الجانرز في الدقيقة 21، عندما وجّه دي كوردوفا ريد تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، ارتدت من الدفاع إلى جانب الذي سددها زاحفة مرة بجانب القائم.

ولم يتغير شيئا مع مرور الوقت، سيطرة ميدانية مع آرسنال يقابلها التزام دفاعي في فولهام، حتى الدقيقة 40، عندما أحرز آرسنال هدفا بإمضاء داني سيبايوس، بيد أن الحكم ألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، لوجود تسلل على ساكا قبل تسجيله.

بدا آرسنال مصرا على تسجيل هدف التقدم في بداية الشوط الثاني، فحصل لاكازيت على الكرة ليسدد من خارج منطقة الجزاء كرة زاحفة لم تبتعد كثيرا عن المرمى في الدقيقة 46.

وانطلق ساكا في الناحية اليمنى وتخطى روبنسون، وحول كرة عرضية ارتدت بشكل مفاجئ من القائم في الدقيقة 55.

وحصل فولهام على ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد الاستعانة بتقينة الفيديو، بعد تعرض لامينا للعرقلة من قبل جابرييل، ونفذ ماجا الركلة بنجاح في الدقيقة 59.

ونفذ لاكازيت ركلة حرة مباشرة في الحائط البشري بالدقيقة 65، وأجرى آرسنال تبديلا مزدوجا حيث أشرك من خلاله توماس بارتي ونيكولاس بيبي مكان النني وبيليرين.

لكن آرسنال تعرض لضربة قوية في اللقاء، بعدما خرج لاكازيت من الملعب لتلقيه إصابة، فدخل مكانه المهاجم الإنجليزي الشاب إيدي نكيتياه في الدقيقة 70.

ولحق مارتينيلي بالكرة سريعا، ليحولها عرضية باتجاه بيبي الذي تابعها رأسية قبل أن يتصدى لها الحارس أريولا في الدقيقة 71.

وواصل آرسنال ضغطه دون نتيجة، وقطع أندرسن قائد فولهام كرة عرضية أمام المرمى، قبل أن يصل إليها المتحفز مارتينيلي في الدقيقة 81.

وأهدر مارتينيلي فرصة جديدة في الدقيقة 89، عندما دار حول كل من امامه قبل أن يسدد في الزاوية الضيقة ليتصدى أريولا للكرة.

وضغط آرسنال بكل ما أوتي من قوة في الوقت بدل الضائع، ليتمكن أخيرا من تسجيل التعادل عبر نكيتياه الذي تابع الكرة من مسافة قريبة في المرمى الخالي.

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