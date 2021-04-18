بالصور: قدوح يقود بغداد لهزيمة الصناعات الكهربائية

2021/04/18 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قاد اللبناني محمد قدوح فريق أمانة بغداد للفوز على الصناعات الكهربائية، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، في ملعب بغداد، لحساب الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز.

أمانة بغداد دخل المباراة بقوة وسجل في الدقيقة الثانية عبر محترفه اللبناني محمد قدوح.

وحاول الصناعات الكهربائية للعودة إلى المباراة ونجح في مساعيه في الدقيقة (33) حيث سجل سيف طاهر.

وعاد قدوح ومنح أمانة بغداد هدف التقدم بعد 5 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بتقدم أمانة بغداد (2-1).

وفي الشوط الثاني حاول الصناعات وأضاع مصطفى محمود كرة سددها بجوار القائم.

ومرت تسديدة زميله حسن داخل فوق العارضة، بينما حاول ستار ياسين من ركلة حرة أيضا علت العارضة.

ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 في المركز الـ16.

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