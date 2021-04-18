سقوط قذيفتي هاون في كفري

2021/04/18 | 19:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت قذيفتا هاون يوم الاحد، في بلدة كفري دون وقوع اية خسائر في الارواح.

واوضح مصدر خاص لـPUKmedia: ان قذيفتي هاون سقطتا اليوم، احداها داخل سوق بلدة كفري، والاخرى، قرب سد " باوة شاسوار"، مؤكدا ان القصف لم يسفر عن اية خسائر بشرية.

واضاف: ان فرق الآسايش في كرميان بدأت تحقيقاتها حول الحادث.

PUKmdia خاص

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