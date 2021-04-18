البيشمركة: لم نحصل على أي لقاح لكورونا حتى الان

2021/04/18 | 19:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل _اين]نفت وزارة البيشمركة بحكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، تأمين اي لقاح مضاد لفيروس كورونا لقوات البيشمركة.

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