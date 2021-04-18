شباب الإسلاميين إفطار ام إنذار! - بثينة تروس

2021/04/18 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس ما سمي بإفطار شباب الإسلاميين الذي حدث في الرابع من رمضان المعظم 16 ابريل، في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب! الرحمة اذ هو دليل عافية علي مستقبل الحريات وقيمة الديموقراطية في هذا البلد، فالوطن كان رهين حكومة الاخوان المسلمين لثلاثين عام من الدكتاتورية ومصادرة الحريات، اما جانب العذاب هو استغلال شباب الإسلاميين للمناسبة بتربية راسخة في استغلال العاطفة الدينية، تحولوا من إفطار رمضان الي مؤتمرين، وهي ......





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