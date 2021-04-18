القوات العراقية تضبط صواريخ وعبوات ناسفة في الأنبار

2021/04/18 | 20:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت القوات العراقية اليوم مخزناً يضم عبوات ناسفة وصواريخ في محافظة الأنبار غرب العراق....

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