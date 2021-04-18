أمانة مجلس الوزراء تعلن موعد إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين في حزيران المقبل

2021/04/18 | 20:16 - المصدر: وكالة ناس

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أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد حميد نعيم الغزي، أن الحكومة العراقية تستعد لإطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين خلال شهر حزيران المقبل، والتي ستتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية من نافذة واحدة.

وشدد الأمين العام، خلال ترؤسه لاجتماع تنفيذ الربط التقني وتشارك البيانات مع البطاقة الوطنية، على أهمية الإسراع بإنجاز مشروع الحوكمة الإلكترونية، الذي تعمل وتشرف عليه ملاكات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مشيداً بالتعاون والتنسيق العالي بين الجهات ذات العلاقة كافة، الذي ساهم في تحقيق انتقالة ملحوظة في المشروع.

وأشاد بالجهود التي تبذلها فرق عمل لجنة الأمر الديواني (٢٢ لسنة ٢٠٢٠) والملاكات الفنية المتخصصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والاتصالات والجهات الرسمية ذات العلاقة، من خلال التعاون والتنسيق العالي الذي أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مراحل العمل الخاصة بالمشروع.

وناقش المجتمعون، الخطة التشاركية لتوافق الأولويات لإصدار بطاقة وطنية موحدة لجميع المواطنين بمدة لا تتجاوز السنتين، مُثنيا على تجربة البطاقة الوطنية التي حققت نجاحاً ملحوظاً في مجال أتمتة البيانات وتوحيدها وتوفير الجهد والوقت في تداول الوثائق.

وحضر الاجتماع، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من المديرين في دوائر وأقسام الوزارة، ومشروع البطاقة الموحدة، فضلاً عن قسم تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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