2021/04/18 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية تستعد لإطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين خلال شهر حزيران المقبل، والتي ستتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مجلس الوزراء تحدد موعد إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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