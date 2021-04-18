جرحى بهجوم صاروخي استهدف قاعدة بلد الجوية

2021/04/18 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “صاروخين من نوع كاتيوشا، استهدفا قاعدة بلد الجوية، في […]

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