خصخصة وشراكة وتصفية.. العراق يسير على مصر في هيكلة شركات الدولة الخاسرة

2021/04/18 | 20:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، الإجراءات التي تطبقها الحكومة لحسم ومعالجة أوضاع الشركات الخاسرة.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هنالك منهجا في الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي …

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