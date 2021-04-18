العراق: صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تضم متعاقدين أمريكيين شمال العاصمة

2021/04/18 | 20:29 - المصدر: فرانس 24

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سقطت 5 صواريخ مساء الأحد على قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية، استهدف اثنان منها على الأقلّ منشآت شركات أمريكية. وأوضح مسؤولون عراقيون أن صواريخ الكاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أمريكيين وأنه لم يسجل قتلى أو جرحى حتى الآن.

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