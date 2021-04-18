الزراعة تعلن تصدير 29 ألف طن من محصولي البطاطا والطماطم

2021/04/18 | 20:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة الزراعة، الأحد، عن تصدير 29 ألف طن من محصولي البطاطا والطماطم إلى خارج العراق.

وذكر مدير قسم مراقبة أسعار المنتجات في الوزارة هادي هاشم حسين في تصريح تابعه NRT عربية (18 نيسان 2021) أن "وزارة الزراعة صدرت حوالي 22 ألف طن من محصول البطاطا، بالإضافة الى 7 آلاف طن من محصول الطماطم الى خارج العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف حسين أن "هناك محاصيل موفرة محليا بالنسبة للناتج المحلي قد تسد حاجة الاستهلاك"، مبينا أن "الوزارة لم تمنح إجازة استيراد منذ 2018 حتى الآن لأي محصول من محاصيل البطاطا والطماطم والخيار والباذنجان".

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