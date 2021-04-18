2021/04/18 | 20:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بسقوط صاروخين داخل قضاء كفري التابع لإدارة كرميان في إقليم كوردستان.

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