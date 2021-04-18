منعاً لتهريب المحاصيل.. قرارات جديدة من الزراعة

2021/04/18 | 20:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الزراعة، الاحد، عدداً من القرارات حول منع حركة نقل محصولي الحنطة والشعير داخل العراق للحد من دخول المحاصيل مجهولة المصدر.وقالت الوزارة في بيان، إنه “أصدرت وزارة الزراعة عدداً من القرارات حول منع حركة نقل محصولي الحنطة والشعير داخل العراق للحد من دخول المحاصيل مجهولة المصدر وغير المحدد موسم حصادها ومدى صلاحيتها […]

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