2021/04/18 | 20:41 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمنيون إن 5 صواريخ على الأقل أصابت قاعدة جوية عسكرية في مدينة بلد شمال العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد.

أضاف المسؤولون أن صواريخ الكاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أميركيين وأنه لم يسجل قتلى أو جرحى حتى الآن.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة فيما مضى.

فيما أعلن آمر قاعدة بلد الجوية العراقية بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا، متسبباً بإصابة شخصين.

تعد قاعدة بلد، إحدى القواعد التي انسحب منها التحالف، تضم في السابق وحدة صغيرة من القوات الجوية الأميركية، ولكنها تستضيف الآن القوات المسلحة العراقية ومقاولي ساليبورت الأميركية، المكلفة بصيانة طائرات إف - 16 العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة اثنين بسقوط 5 صواريخ على قاعدة عراقية تضم متعاقدين أميركيين) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة اثنين بسقوط 5 صواريخ على قاعدة عراقية تضم متعاقدين أميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).