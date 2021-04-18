استهداف قاعدة البلد الجوية بالعراق بعدة صواريخ

2021/04/18 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الأحد، باستهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية بعدد من الصواريخ....

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