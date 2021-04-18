سقوط صواريخ على قاعدة بلد العسكرية شمال بغداد

2021/04/18 | 20:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "الحرة"، الأحد، أن 6 صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات التحالف الدولي في شمال بغداد.

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