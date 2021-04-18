2021/04/18 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني عاد متظاهرو قضاء الرفاعي، اليوم الأحد، إلى الاحتجاج وقطع الطرق في القضاء الكائن شمالي محافظة ذي قار، بعد تعيين قائممقام جديد.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن العشرات من المحتجين اغلقوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



عودة الاحتجاجات إلى الرفاعي بعد تعيين قائممقام جديد المركز الخبري الوطني.

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