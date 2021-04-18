2021/04/18 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصدر أمني: 5 إصابات في صفوف الجنود العراقيين جراء الهجوم على قاعدة بلد

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