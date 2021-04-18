الزراعة تصدر قرارات تتعلق بمحصولي الحنطة والشعير

2021/04/18 | 20:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عدداً من القرارات حول منع حركة نقل محصولي الحنطة والشعير داخل العراق.وذكرت الوزارة في بيان، أنها “أصدرت عدداً من القرارات حول منع حركة نقل محصولي الحنطة والشعير داخل العراق، للحد من دخول المحاصيل مجهولة المصدر، وغير المحدد موسم حصادها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، سواء كان الغرض منه الاستخدام البشري أو العلفي، فضلاً عن منع استغلال موسم حصاد المحصولين، وتسويقهما من قبل التنظيمات المصنفة إرهابياً لدى العراق أو دول الجوار والمهربين والتجار المضاربين”.وبينت أن “هذه الإجراءات صدرت بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والتي نصت على (منع نقل المحاصيل الزراعية الاستراتيجية/ محصولي الحنطة والشعير من […]

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