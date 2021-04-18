2021/04/18 | 20:49 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقطت 5 صواريخ مساء الأحد على قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية، استهدف اثنان منها على الأقلّ منشآت شركات أمريكية.



وأفاد مصد أمني عن إصابة خمسة أشخاص بجروح هم ثلاثة عسكريين عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: 5 جرحى جراء سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية تضم متعاقدين أمريكيين) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: 5 جرحى جراء سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية تضم متعاقدين أمريكيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).