2021/04/18 | 20:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار.. متظاهرون يغلقون الشوارع ويلوحون بالتصعيد بعد قرار عودة الفياض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/18 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. متظاهرون يغلقون الشوارع ويلوحون بالتصعيد بعد قرار عودة الفياض) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. متظاهرون يغلقون الشوارع ويلوحون بالتصعيد بعد قرار عودة الفياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).