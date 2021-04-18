2021/04/18 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوزـ بغداد

أصدرت وزارة الزراعة عدداً من القرارات حول منع حركة نقل محصولي الحنطة والشعير داخل العراق للحد من دخول المحاصيل مجهولة المصدر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه "أصدرت وزارة الزراعة عدداً من القرارات حول منع حركة نقل محصولي الحنطة والشعير داخل العراق للحد من دخول المحاصيل مجهولة المصدر وغير المحدد موسم حصادها ومدى صلاحيتها للاستهلاك سواء كان الغرض منه الاستخدام البشري أو العلفي فضلاً عن منع إستغلال موسم حصاد المحصولين وتسويقهما من قبل التنظيمات المصنفة إرهابياً لدى العراق أو دول الجوار والمهربين والتجار المضاربين".

وأضاف، أنه "صدرت هذه الإجراءات بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والتي نصت على " منع نقل المحاصيل الزراعية الاستراتيجية/ محصولي الحنطة والشعير من إقليم كردستان إلى باقي محافظات العراق ومنعها من محافظات العراق إلى إقليم كردستان فضلاً عن منعها بين كافة المحافظات ولأي غرض إلى إشعار آخر".

كما قررت الوزارة "منع دخول هذه المحاصيل المستوردة لحساب القطاع الخاص من كافة المنافذ الحدودية وإلى إشعار آخر، فيما تم إستثناء المحاصيل الزراعية المنقولة لحساب تشكيلات وزارة الزراعة (شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور) وحسب الضوابط المعتمدة أصوليا واعتباراً من يوم ١٥ من شهر نيسان الحالي".

وبينت الوزارة بأن الهدف من القرارات يأتي لمنع تسويق المحاصيل المدورة من العام الماضي إلى وزارتي الزراعة والتجارة على أنها من إنتاج الموسم الحالي ولتجنب تبعات وتلافي إيقاع الضرر المباشر على الأمن الغذائي الوطني بصورة عامة ووزارات المالية، التجارة، الزراعة بصورة خاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تقرر منع حركة نقل محصولي الحنطة والشعير من اقليم كردستان إلى المحافظات الاخرى) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تقرر منع حركة نقل محصولي الحنطة والشعير من اقليم كردستان إلى المحافظات الاخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).