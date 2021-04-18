2021/04/18 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحيد علي يهتم بحديقته ومتأثر بشخصية الوردي: شال العزيز إنطلاقتي الغنائية الأولى بغداد – فائز جواد مازال مشوار الحوارات مع المبدعين في المشهد الفني والثقافي مستمرا في حوارات بعيدة عن الفن ، ضيفنا اليوم مطرب غنائي سجل خلال مسيرته عدد من الاغنيات التي نالت استحسان المشاهدين والمستمعين واكتسب شهرته التي توجها بحب الناس ، انه […]

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