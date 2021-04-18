2021/04/18 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضواء على دراما رمضان كمامات وطن يقدّم المفهوم التعبيري بإمتياز بغداد -حمدي العطار مسلسل (كمامات وطن(2 الذي تعرضه (الشرقية)تجاوز كثيرا ما قدمه نفس العمل في الجزء الاول، ونحن نتابع الحلقات الثلاث تلمسنا بإن هذا المسلسل فيه كل المعاني التعبيرية وبأمتياز ولا يقتصر ذلك على أداء النجم أياد راضي الذي يجسد كل النماذج والشخصيات والادوار بكفاءة […]

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