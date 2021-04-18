2021/04/18 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود المقدادي ..بين الواقع والتجريد دبي – شاكر نوري مما لا شك فيه ان الفن التجريدي يتخطى الفن الواقعي الي آفاق بعيدة في التعبير.وهذا يستلزم التفاعل بين الفنان والمتلقي. والواقع العراقي بكل تشابكاته المعقدة. ولا أعتقد أن الواقع العراقي يمكن أن يعالج الا بمثل هذه اللوحات السريالية المعبرة.هناك تركيز على الوجوه الصارخة […]

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