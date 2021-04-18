2021/04/18 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العراق نجح بفرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب التحالف عبر الحوار البناء.وقال الكاظمي، خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من قادة وضباط الأجهزة الأمنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: نجحنا بفرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب التحالف عبر الحوار البناء المركز الخبري الوطني.

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