2021/04/18 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تعقد رئاسة مجلس النواب، غداً الإثنين، اجتماعاً بحضور وزيري التخطيط والمالية، لمناقشة تنفيذ الموازنة المالية للعام الحالي 2021.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



إجتماع نيابي وزاري لمناقشة تنفيذ موازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

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